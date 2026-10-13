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Царьград

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В Белореченске изъяли 3000 пачек сигарет на 450 тысяч

В Белореченске изъяли 3000 пачек сигарет на 450 тысяч

В Белореченске сотрудники полиции и УФСБ изъяли из магазина на улице Мира около 3 000 пачек сигарет без обязательной маркировки, задержан 36-летний местный житель.

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