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«Спартак» представил обновленный логотип. На форме он появится с сезона-2023/24

«Спартак» представил обновленный логотип. На форме он появится с сезона-2023/24

«Спартак» показал новый логотип. «В год своего столетия «Спартак» пишет новую главу истории клуба. Мы встречаем юбилей с обновленным логотипом, чтобы подчеркнуть главные ценности красно-белой философии.

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