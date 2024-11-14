"Жёсткий дэнс". Анна Пересильд показала видео с младшей сестрой Марией

Анна Пересильд показала, как проводит время с младшей сестрой Марией. Видео звезда сериала "Слово пацана" опубликовала в инстаграме* 15-летняя Анна улетела на отдых в Дубай после откровенного интервью, в котором пожаловалась на травлю и трудности профессии.