Кремль отреагировал на появившиеся заявления о возможных ограничениях предоставления разведданных для Вооружённых сил Украины со стороны США, отметив, что делать окончательные выводы пока рано.
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