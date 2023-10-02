Евросоюз попросит США продолжить финансирование Украины

Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.фото: europarl.europa.eu--> Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду, что решение властей США не выделять средства на помощь Украине будет пересмотрено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии