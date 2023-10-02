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Евросоюз попросит США продолжить финансирование Украины

Евросоюз попросит США продолжить финансирование Украины

Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.фото: europarl.europa.eu--> Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду, что решение властей США не выделять средства на помощь Украине будет пересмотрено.

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