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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шансы Кейна на «Золотой мяч» выросли до 50%. Форвард «Баварии» – главный фаворит на награду по версии букмекеров

Харри Кейн укрепился в статусе главного фаворита на «Золотой мяч». Коэффициент на победу форварда сборной Англии и «Баварии» за последние 2 недели упал с 2.

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