Кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ пообещала вывести страну из ВОЗ

Если партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) придет к власти, то выведет страну из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ряда других международных проектов, заявила кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алиса Вайдель 1 февраля на предвыборной акции в Ной-Изенбурге.