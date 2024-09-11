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Царьград

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  • Marina Bubon
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    Царёв… давно превратился в кухонного политика. Или ещё хуже - в инертного ждуна .Вы так воюйте, а я погляжу из- за ..."Да что ж мы дела...
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Группа подростков затащила семилетнюю школьницу в Шушарах и совершила насилие в кустах

Группа подростков затащила семилетнюю школьницу в Шушарах и совершила насилие в кустах

Один подросток, пишут СМИ, уже задержан по подозрению в надругательстве.Наряд ППС задержал 13-летнего школьника, которого подозревают в насилии над семилетней девочкой в Шушарах.

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