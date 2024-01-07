Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о досрочном уходе с поста

Действующий председатель Европейского совета Шарль Мишель, чей мандат завершается в конце ноября 2024 года, объявил, что он планирует участвовать в выборах в Европарламенте и покинет свою должность в середине июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии