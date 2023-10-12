Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Gennady Sokolovsky
    нафталиН он и есть нафталин.Экс-премьер Израи...
  • Malina
    Вернуть только сотрудников с российскими паспортами, а всех с двойным( а тем более тявкающих на Россию) - оставить !!!Лавров вступил в ...
  • Malina
    Пусть спасает их Израиль!! А Россию ( вернее всех нас, российский народ) обливали грязью. А теперь МЫ- "не народ", до...Лавров вступил в ...

Тульские десантники громят боевиков под Артемовском при помощи орудий «Нона-С»

Тульские десантники громят боевиков под Артемовском при помощи орудий «Нона-С»

Минобороны России показало кадры работы российских артиллерийских подразделений ВДВ под Артемовском. «Артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона-С» Тульского соединения ВДВ ежедневно ведут боевую работу по уничтожению живой силы и техники украинских националистов, пытающихся прорвать нашу оборону с севера от Артемовска», - говорится в описании к видео.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх