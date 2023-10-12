Тульские десантники громят боевиков под Артемовском при помощи орудий «Нона-С»

Минобороны России показало кадры работы российских артиллерийских подразделений ВДВ под Артемовском. «Артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона-С» Тульского соединения ВДВ ежедневно ведут боевую работу по уничтожению живой силы и техники украинских националистов, пытающихся прорвать нашу оборону с севера от Артемовска», - говорится в описании к видео.