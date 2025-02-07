В Челябинске впервые пройдет чемпионат России по рукопашному бою

На чемпионате России по рукопашному бою в Челябинске выступят 23 южноуральских спортсмена. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, соревнования состоятся с 20 по 24 февраля во дворце спорта «Юность» и будут приурочены ко Дню защитника Отечества.