В Челябинске впервые пройдет чемпионат России по рукопашному бою

На чемпионате России по рукопашному бою в Челябинске выступят 23 южноуральских спортсмена. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, соревнования состоятся с 20 по 24 февраля во дворце спорта «Юность» и будут приурочены ко Дню защитника Отечества.
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