Митрополит Тихон пошутил о Крыме

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря об истории Крыма в шутку напомнил прихожанам, что в древней истории полуостров считался для жителей других государств «ссылкой на Колыму».