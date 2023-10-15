Митрополит Тихон пошутил о Крыме

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря об истории Крыма в шутку напомнил прихожанам, что в древней истории полуостров считался для жителей других государств «ссылкой на Колыму».
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