Hyundai, Kia, Samsung… — они остаются в России

Власти Южной Кореи не желают поддерживать санкций против России, о чем заявили властям США. Материалы по теме В данный момент Южная Корея ведет переговоры с США — производители страны должны быть исключены из экспортных санкций против России.
Власти Южной Кореи не желают поддерживать санкций против России, о чем заявили властям США. Материалы по теме В данный момент Южная Корея ведет переговоры с США — производители страны должны быть исключены из экспортных санкций против России.
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