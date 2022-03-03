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Hyundai, Kia, Samsung… — они остаются в России

Hyundai, Kia, Samsung… — они остаются в России

Власти Южной Кореи не желают поддерживать санкций против России, о чем заявили властям США. Материалы по теме В данный момент Южная Корея ведет переговоры с США — производители страны должны быть исключены из экспортных санкций против России.

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