Полковник Райснер: Украинское контрнаступление полностью провалилось

Армия России вынудила вооруженные силы Украины (ВСУ) отказаться от масштабных атак из-за использования «огненного микса» из беспилотников, ракетных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии, мин и управляемых ракет.
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