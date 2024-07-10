Билл Гейтс вложился в стартап, делающий масло из воздуха

Компания Savor из Сан-Хосе использует термохимический процесс для создания жиров, похожих на животные, без негативного воздействия на окружающую среду, характерного как для молочной промышленности, так и для растительных альтернатив.
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