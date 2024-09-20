"МТС-Банк" — недорогой и быстрорастущий российский банк

"МТС-Банк" — недорогой и быстрорастущий российский банкМТС-Банк является одним из самых быстрорастущих розничных банков России, и мы ожидаем, что в ближайшие годы его бизнес продолжит демонстрировать опережающую динамику по сравнению с другими представителями сектора.