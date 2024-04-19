Почему болит селезенка при беге и еще 5 вопросов о крови гематологу НИИ Джанелидзе

Почему сейчас так много людей страдают от анемии, может ли поправиться человек, если ему полностью перелить здоровую кровь, и отчего болит селезенка при беге? Ответы в рубрике «Вопрос врачу» дает врач-гематолог НИИ им.
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