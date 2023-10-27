МЧС России разработаны Программы профилактики рисков в области пожарной безопасности на 2024 год

Проекты нормативных документов вынесены на общественное обсуждение. Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2024 год и Программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры на 2024 год разработаны в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г.