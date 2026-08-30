В облбюджете выделены средства на проектирование объектов социальной инфраструктуры в сельской местности

Средства выделены по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Ивановской области» на дополнительную разработку проектной документации на капитальный ремонт здания средней школы № 2 в г.
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