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В облбюджете выделены средства на проектирование объектов социальной инфраструктуры в сельской местности

В облбюджете выделены средства на проектирование объектов социальной инфраструктуры в сельской местности

Средства выделены по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Ивановской области» на дополнительную разработку проектной документации на капитальный ремонт здания средней школы № 2 в г.

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