Автоэксперт Сажин: отмена мигающего зеленого на светофорах повысит аварийность

Автоэксперт Владимир Сажин в разговоре со «Звездой» прокомментировал новые изменения в ПДД и эксперименты с отменой мигающего зеленого сигнала светофора и рассказал, как можно снизить аварийность на российских дорогах.
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