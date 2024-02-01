Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Автоэксперт Сажин: отмена мигающего зеленого на светофорах повысит аварийность

Автоэксперт Сажин: отмена мигающего зеленого на светофорах повысит аварийность

Автоэксперт Владимир Сажин в разговоре со «Звездой» прокомментировал новые изменения в ПДД и эксперименты с отменой мигающего зеленого сигнала светофора и рассказал, как можно снизить аварийность на российских дорогах.

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