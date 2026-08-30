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Царьград

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ABC: Стрельба в Чикаго унесла жизнь одного человека, девять ранены

ABC: Стрельба в Чикаго унесла жизнь одного человека, девять ранены

В субботу вечером в парке Вашингтон в Чикаго произошла стрельба, в результате которой погиб 35-летний мужчина, а девять человек получили ранения.

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