ABC: Стрельба в Чикаго унесла жизнь одного человека, девять ранены

В субботу вечером в парке Вашингтон в Чикаго произошла стрельба, в результате которой погиб 35-летний мужчина, а девять человек получили ранения.
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