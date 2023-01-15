В Киеве заявили о намерении сформировать бригаду немецких танков Leopard

Киев планирует собрать танковую бригаду, на вооружении котрой будут стоять танки Leopard. Такое желание высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после того, как несколько европейских стран высказались в пользу передачи ВСУ некоторого количества немецких танков.
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