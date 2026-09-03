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Кадры ударов по складу «Новой Почты» и вражеским сухогрузам в Одессе

Кадры ударов по складу «Новой Почты» и вражеским сухогрузам в Одессе

Операторы дальнобойных БПЛА «Герань» нанесли удары по вражеским целям в Одессе и прилегающей акватории.

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