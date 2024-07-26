Названа одна из главных причин сокращения жизни россиян

Фибрилляция предсердий, которая особенно часто затрагивает мужчин трудоспособного возраста, способна привести к инсультам и сердечной недостаточности, предупредил врач-кардиолог, аритмолог, кандидат медицинских наук Николай Шлевков.
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