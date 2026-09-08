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Быстрый интернет с минимальный задержкой Starlink на высоте 11,6 км появился в самолётах Austrian Airlines

Быстрый интернет с минимальный задержкой Starlink на высоте 11,6 км появился в самолётах Austrian Airlines

Пассажиры уже могут бесплатно пользоваться быстрым Wi-Fi во время полета, а к концу зимнего сезона авиакомпания планирует оснастить Starlink 20 самолетов Austrian Airlines официально начала эксплуатацию Starlink на борту своих самолетов.

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