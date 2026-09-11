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Путин: экономика России выросла на 10,3%

В России ВВП прибавил 10,3%. Президент Путин заявил об «исторически рекордных 2,3%» безработицы. С 2023 по 2025 годы валовый внутренний продукт России прибавил 10,3%.

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