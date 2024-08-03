Число жертв из-за подрыва смертника в Сомали возросло до 32

Национальное телевидение Сомали со ссылкой на полицию заявило, что 32 человека погибли, ещё 63 получили ранения в результате подрыва террориста-смертника на пляже у популярного отеля Beach View в Могадишо.
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