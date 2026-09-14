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Начаты съемки шпионского детектива "Охота на призрака"

Начаты съемки шпионского детектива "Охота на призрака"

РЕН ТВ Кинокомпания "Фора-Синема", телеканал РЕН ТВ и онлайн-кинотеатр Wink.ru при поддержке "НМГ Студии" приступили к съемкам сериала "Охота на призрака" – шпионского детектива о противостоянии контрразведки и вражеской агентуры в послевоенном СССР.

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