Начаты съемки шпионского детектива "Охота на призрака"

РЕН ТВ Кинокомпания "Фора-Синема", телеканал РЕН ТВ и онлайн-кинотеатр Wink.ru при поддержке "НМГ Студии" приступили к съемкам сериала "Охота на призрака" – шпионского детектива о противостоянии контрразведки и вражеской агентуры в послевоенном СССР.