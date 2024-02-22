Получаю 150 тысяч, но семью не хочу: самому мало. Мужчины, которым ничего не надо: ни близости, ни б

Вадим Кузнецов Крик души женщины, которая не понимает, почему это мужчина не хочет отдать ей весь свой ресурс. Прямо-таки манифест дамы-потребительницы. Она требует, чтобы мужчина без остатка вкладывалмя в нее, и в ответ согласна тоже вкладываться в себя. До автора статьи не доходит, что мужчина и женщина образуют команду, и у каждого в команде своя роль. И нет, это не роли хозяина и паразитки.

Кот Рыжый Они ни когда этого не поймут по доброй воле! Только когда документально будет всё оговорено и прописано. А так, хищницы преследуют свою жертву! Их цель--батрак и подкаблучник.