Наткнулась случайно на откровения 32-летнего холостяка с зарплатой около 100-150 тысяч рублей. Если кратко, одному ему на все хватает.
Получаю 150 тысяч, но семью не хочу: самому мало. Мужчины, которым ничего не надо: ни близости, ни б
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Вадим Кузнецов
Крик души женщины, которая не понимает, почему это мужчина не хочет отдать ей весь свой ресурс. Прямо-таки манифест дамы-потребительницы. Она требует, чтобы мужчина без остатка вкладывалмя в нее, и в ответ согласна тоже вкладываться в себя. До автора статьи не доходит, что мужчина и женщина образуют команду, и у каждого в команде своя роль. И нет, это не роли хозяина и паразитки.
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11 час.
Кот Рыжый
Они ни когда этого не поймут по доброй воле! Только когда документально будет всё оговорено и прописано. А так, хищницы преследуют свою жертву! Их цель--батрак и подкаблучник.
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11 час.
Кот Рыжый
Ерунда всё это! И дети, и жена есть, а так же маются в старости! Ни кому не нужные. Насмотрелся я на таких! Смотришь и диву даёшься, он одет во всё самое дешовое. Штанишки футболка--с распродажи и его =пассия= рядом, как ёлка цацками увешена и вся разодета! И вот думаешь, мужик всю жизнь вкалывал! А что сейчас? Какая у него старость?.....
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11 час.
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