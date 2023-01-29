ЭНЕРГИЯ ДНЯ 30 января 2023 года

Энергия дня тридцатого января две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 934 =Божественное решение забьётся импульсом Вечности в вашей крови и дойдёт до каждой клетки =Владеть своим сердцем и мыслями весь день так, чтобы приводить организм в гармонию=Все твои Жизни, которые ты прожил, были подчинены определённому жизненному Плану= Все чувства должны совершенствоваться и развиваться, обогащая духовно наше тело = Выбросить из Жизни означает "игнорировать" - никак не реагировать, и, следовательно, не иметь = Главное, тот самый Христос, что был в Иисусе, является также и вашим Реальным "Я" = Далее последует очень серьёзная очистка Планеты, сходная с работой ассенизатора = Духовная Сила мышления обладает единственным реальным могуществом во Вселенной =Если мы будем жить под нашим контролем, мы будем создавать лучшую Реальность = Забвение о вечной Жизни - это забвение о внутреннем Свете, который ничто не может затемнить = Земля находится в процессе наведения порядка в своём хозяйстве, а мы - клетки на её теле =Зувуйя - это межпространственная нить, связывающая разные Измерения Мира =Интеллигенция - это та часть общества, для которой Бытиё не определяет сознание = "И сколько сердцем не держись, но, если порваны все нити, то очень важно отпустить.