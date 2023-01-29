Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 902 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Крупнейшая в мире соцсеть тайно разряжает смартфоны Бывший сотрудник Meta* раскрыл секреты так называемого «отрицател...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 31 я...
  • Юрий Ильинов
    НОЧНОЙ УДАР ВСУ НЕ ОСТАВИЛ СОМНЕНИЙ: ПОСТАВКИ ЗАПАДА ИЗМЕНИЛИ ТАКТИКУ КИЕВА Очередной ночной удар ВСУ по Донбассу не ...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 30 я...
  • Юрий Ильинов
    КОМАНДИР “ВАГНЕРА” ЖЁСТКО ПРЕДУПРЕДИЛ БОЕВИКОВ, ЛЕЗУЩИХ В ДОНБАСС: “АЗОВ*, СИДИ ДОМА!” Украинские боевики получили от...Тамара Шмидт Край...

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 30 января 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 30 января 2023 года

Энергия дня тридцатого января две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 934 =Божественное решение забьётся импульсом Вечности в вашей крови и дойдёт до каждой клетки =Владеть своим сердцем и мыслями весь день так, чтобы приводить организм в гармонию=Все твои Жизни, которые ты прожил, были подчинены определённому жизненному Плану= Все чувства должны совершенствоваться и развиваться, обогащая духовно наше тело = Выбросить из Жизни означает "игнорировать" - никак не реагировать, и, следовательно, не иметь = Главное, тот самый Христос, что был в Иисусе, является также и вашим Реальным "Я" = Далее последует очень серьёзная очистка Планеты, сходная с работой ассенизатора = Духовная Сила мышления обладает единственным реальным могуществом во Вселенной =Если мы будем жить под нашим контролем, мы будем создавать лучшую Реальность = Забвение о вечной Жизни - это забвение о внутреннем Свете, который ничто не может затемнить = Земля находится в процессе наведения порядка в своём хозяйстве, а мы - клетки на её теле =Зувуйя - это межпространственная нить, связывающая разные Измерения Мира =Интеллигенция - это та часть общества, для которой Бытиё не определяет сознание = "И сколько сердцем не держись, но, если порваны все нити, то очень важно отпустить.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх