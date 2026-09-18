Что со звездным тренером Татьяной Тарасовой и почему она оказалась в больнице

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова находится в больнице. Она попала туда снова спустя 10 дней после выписки.
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