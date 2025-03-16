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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Нечем платить за содержание виллы и яхты в Италии: София Ротару планирует выступить с большим концертом в Москве за гонорар в 15 млн рублей

Нечем платить за содержание виллы и яхты в Италии: София Ротару планирует выступить с большим концертом в Москве за гонорар в 15 млн рублей

Интересная жизнь с Vera Star На днях стало известно, что народная артистка СССР, двенадцатикратная обладательница музыкальной премии "Золотой Граммофон" София Ротару озвучила условие, при выполнении которого она готова вернуться на российскую сцену.

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Комментарии
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sylpfide sylpfide
Так как у Ротару эмфизема легких о каком пении в живую может идти речь, а стояние на сцене и открывания рта под фонограмму просить 15000000 это круто. Её &quot;пение&quot; под фанеру ни чего не стоит. Да и вообще кому она нужна в России. Наглая, не воспитанная хамка. Будучи еще ни кем она могла не отключив микрофон назвать своих слушателей былдом и что её это быдло надоела.
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4 час.
Юрий Селиванов
Эта чёртова кукла София Ротару открыто оскорбляла весь народ России бездельниками и тунеядцами, почему она не привлекается к ответственности по статье 282 УК РФ, касающейся возбуждения ненависти, вражды или унижения человеческого достоинства. Ей дорога на территорию России должна быть закрыта навсегда!
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1 час.
ТГ
Татьяна Гусева
А кто пойдет на её концерт? Кому она интересна? Мне и раньше она не особо нравилась, её песни не в моем вкусе, а теперь так тем более. И смотреть престарелую певицу под 80 кому захочется? Помню когда-то Алла Баянова выступала с романсами, ей тоже было около того, и на неё смотрели, как на Раритет, но, хотя бы с уважением. А Ротару кто сейчас уважает?
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7 мин.
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