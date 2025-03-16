Интересная жизнь с Vera Star На днях стало известно, что народная артистка СССР, двенадцатикратная обладательница музыкальной премии "Золотой Граммофон" София Ротару озвучила условие, при выполнении которого она готова вернуться на российскую сцену.
Нечем платить за содержание виллы и яхты в Италии: София Ротару планирует выступить с большим концертом в Москве за гонорар в 15 млн рублей
Комментарии
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sylpfide sylpfide
Так как у Ротару эмфизема легких о каком пении в живую может идти речь, а стояние на сцене и открывания рта под фонограмму просить 15000000 это круто. Её "пение" под фанеру ни чего не стоит. Да и вообще кому она нужна в России. Наглая, не воспитанная хамка. Будучи еще ни кем она могла не отключив микрофон назвать своих слушателей былдом и что её это быдло надоела.
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4 час.
Юрий Селиванов
Эта чёртова кукла София Ротару открыто оскорбляла весь народ России бездельниками и тунеядцами, почему она не привлекается к ответственности по статье 282 УК РФ, касающейся возбуждения ненависти, вражды или унижения человеческого достоинства. Ей дорога на территорию России должна быть закрыта навсегда!
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1 час.
ТГ
Татьяна Гусева
А кто пойдет на её концерт? Кому она интересна? Мне и раньше она не особо нравилась, её песни не в моем вкусе, а теперь так тем более. И смотреть престарелую певицу под 80 кому захочется? Помню когда-то Алла Баянова выступала с романсами, ей тоже было около того, и на неё смотрели, как на Раритет, но, хотя бы с уважением. А Ротару кто сейчас уважает?
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7 мин.
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