Нечем платить за содержание виллы и яхты в Италии: София Ротару планирует выступить с большим концертом в Москве за гонорар в 15 млн рублей

sylpfide sylpfide Так как у Ротару эмфизема легких о каком пении в живую может идти речь, а стояние на сцене и открывания рта под фонограмму просить 15000000 это круто. Её "пение" под фанеру ни чего не стоит. Да и вообще кому она нужна в России. Наглая, не воспитанная хамка. Будучи еще ни кем она могла не отключив микрофон назвать своих слушателей былдом и что её это быдло надоела.

Юрий Селиванов Эта чёртова кукла София Ротару открыто оскорбляла весь народ России бездельниками и тунеядцами, почему она не привлекается к ответственности по статье 282 УК РФ, касающейся возбуждения ненависти, вражды или унижения человеческого достоинства. Ей дорога на территорию России должна быть закрыта навсегда!