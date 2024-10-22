Путин дал губернаторам новый инструмент для развития регионов

В Москве появится новая площадка для налаживания бизнес-контактов между регионами. 4 ноября Национальный центр «Россия» откроет свои двери для посетителей Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее» во временных павильонах Экспоцентра.
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