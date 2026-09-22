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Царьград

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Во Владимире 22 сентября отключат горячую воду на Октябрьском проспекте

Во Владимире 22 сентября отключат горячую воду на Октябрьском проспекте

В Октябрьском районе Владимира 22 сентября начнётся ремонт теплосетей у домов № 22 и № 36 по Октябрьскому проспекту, где обнаружены дефекты трубопровода.

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