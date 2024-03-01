Компания «Транснефть - Север» обсудила использование искусственного интеллекта на производственных объектах

Генеральный директор АО «Транснефть — Север» Денис Вдовин принял участие в публичном обсуждении правоприменительной практики контрольной деятельности Северо-Западного управления Ростехнадзора по итогам 2023 года.
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