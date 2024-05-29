Операторы БПЛА ракетных войск завершили проведение испытаний «Соколиная охота»

Сводные команды операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Оренбургского, Владимирского и Омского ракетных объединений завершили испытания «Соколиная охота» на лучший расчет БПЛА в масштабах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
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