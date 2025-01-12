Россияне скупают подержанные «электрички» из Китая: какие машины самые популярные?

Рекорд 2024 года Китай экспортировал около 400 000 подержанных автомобилей в 2024 году, что на 45% больше показателя 2023 года, и является рекордным результатом по отрасли за все время наблюдений, согласно данным китайских аналитиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)