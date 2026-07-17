Пропасть между элитой и обществом: о чём говорят звёздные оценки доходов россиян

Григорий Лепс недавно выдал очередную порцию «финансовой аналитики». В интервью певец заявил, что большинство российских семей зарабатывают по 200–300 тысяч рублей в месяц и при этом умудряются кормить двоих-троих детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии