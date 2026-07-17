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Аргументы недели

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Пропасть между элитой и обществом: о чём говорят звёздные оценки доходов россиян

Пропасть между элитой и обществом: о чём говорят звёздные оценки доходов россиян

Григорий Лепс недавно выдал очередную порцию «финансовой аналитики». В интервью певец заявил, что большинство российских семей зарабатывают по 200–300 тысяч рублей в месяц и при этом умудряются кормить двоих-троих детей.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Пропасть между элитой и обществом только растёт, а шоу бизнес это тема ещё и близка к бегству за рубеж. Однако Правительство надеется решить проблему рождаемости не понимая, что этот разрыв делает проблему не решаемой! Плющенко отправляет сына за рубеж и просит денег на воспитание молодёжи! Патриот однако!
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