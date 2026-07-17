Пропасть между элитой и обществом: о чём говорят звёздные оценки доходов россиян

Геннадий Бережнов

Пропасть между элитой и обществом только растёт, а шоу бизнес это тема ещё и близка к бегству за рубеж. Однако Правительство надеется решить проблему рождаемости не понимая, что этот разрыв делает проблему не решаемой! Плющенко отправляет сына за рубеж и просит денег на воспитание молодёжи! Патриот однако!