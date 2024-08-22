"Авито" и Ozon запустили акции поддержки пострадавших в Курской области

Пострадавшие от атаки украинских войск смогут легче получить жилье и получить 3 тысячи на приобретение товаров "Авито" и Ozon запустили акции поддержки пострадавших жителей Куpcкой области, которые вынужденно покинули свое жилье.
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