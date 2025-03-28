Прокуратура взялась за виновников вспышки туберкулеза в приморской школе

Прокуратура Дальнегорска оспорит чрезмерно мягкое наказание за нарушение правил организации питания детей в школе и за распространение туберкулёза среди учащихся, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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