Мошенники представляются сотрудниками ЦБ и предлагают закрыть международный счет

Жертва мошенников получает электронное письмо с логотипом Банка России, в котором сообщается, что у нее есть учетная запись в европейской финансовой организации, за что человека ждут неминуемый штраф и дальнейшие проблемы Мошенники стали представляться сотрудниками Банка России и предлагать жертве закрыть «международный счет», угрожая штрафами и рассылая фишинговые ссылки.