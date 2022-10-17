Журнал «Профиль»

13 747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег
    в августе китайцы уже обкакались...Сколько раз они ещё хотят публично обгадится?Госдеп заявил о р...
  • Секушин Леонид
    Это вообще пи-дец какой то! Пиндосия то вводит против нас санкции, которых придерживаются практически все, в том числ...В США заявили, чт...
  • Александр Свитайло
    Может, конечно, Таллин и не разрывать отношения с РФ, а вот мы просто обязаны это сделать после этого! Сколько можно ...Бордачёв – о возм...

Минфин направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных

Минфин направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных

Минфин направил в российское правительство проект постановления, предусматривающий меры поддержки мобилизованных граждан, в том числе предпринимателей, а также организаций, в которых мобилизованный является единственным руководителем и участником.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх