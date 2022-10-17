Минфин направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных

Минфин направил в российское правительство проект постановления, предусматривающий меры поддержки мобилизованных граждан, в том числе предпринимателей, а также организаций, в которых мобилизованный является единственным руководителем и участником.
Минфин направил в российское правительство проект постановления, предусматривающий меры поддержки мобилизованных граждан, в том числе предпринимателей, а также организаций, в которых мобилизованный является единственным руководителем и участником.
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