В Липецкой области успешно провели сложную кардиохирургическую операцию

Пациенту с двумя перенесёнными инфарктами и сниженной насосной функцией сердца в Липецкой областной больнице провели сложную операцию, в ходе которой реконструировали клапаны, устранили дефект межпредсердной перегородки и наложили четыре шунта.
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