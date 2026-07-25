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Новости Липецка

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В Липецкой области успешно провели сложную кардиохирургическую операцию

В Липецкой области успешно провели сложную кардиохирургическую операцию

Пациенту с двумя перенесёнными инфарктами и сниженной насосной функцией сердца в Липецкой областной больнице провели сложную операцию, в ходе которой реконструировали клапаны, устранили дефект межпредсердной перегородки и наложили четыре шунта.

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