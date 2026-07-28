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Britain Backs Ukraine With New Electronic Warfare Cooperation

President Volodymyr Zelensky met British Prime Minister Andy Burnham on July 27 as he kicked off a key week of talks with officials around the world to bolster Ukraine's defenses amid a rising civilian death toll from Russian air strikes back home.

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