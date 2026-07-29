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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов о том, видит ли себя тренером: «Ни в коем случае! Это очень тяжелая работа. После окончания карьеры придется заново изучать хоккей. Не хотелось бы такого для себя»

Форвард Евгений Кузнецов высказался об открытии академии «Красная Машина Челябинск». Хоккеист присутствовал на мероприятии в качестве почетного гостя.

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