Партия "Новые люди" организовала для детей из нуждающихся семей экскурсию в музей

Ребятам показали экспонаты, рассказывающие о разных эпохах развития культуры на Алтае Экскурсия для детей / Фото: партия "Новые люди" Десять детей из числа сирот и детей из малообеспеченных семей посетили Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая вместе с депутатом Барнаульской городской Думы Никитой Федюниным и активистами партии "Новые люди".
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