Акционеры Toyota одобрили переизбрание председателя из семьи основателей

Переизбрание Акио Тойоды председателем в совет директоров компании Toyota Motor одобрили акционеры во вторник, несмотря на инвестиционные рекомендации, призывающие голосовать против него после недавней серии скандалов с испытаниями безопасности в Японии, сообщает 18 июня деловое агентство Kyodo News.
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