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Горбуша слабосоленая - Пошаговый рецепт засолки

Горбуша слабосоленая - Пошаговый рецепт засолки

Бутерброды с красной рыбой всегда подавались к праздничному столу в советское время. Сейчас эта незамысловатая закуска часто появляется на нашем столе просто в качестве приятного дополнения к ужину.

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Комментарии
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рт
рябова татьяна
Зачем так много соли?я на 1кг рыбы беру 2 ст.л соли и 1ст.л сахарного песка,правда рыбу так не режу,освобождаю от костей, равномерно посыпаю сухой смесью и оставляю на 12ч.Все остальные ингредиенты на любителя,получается очень вкусно
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12 час.
Светлана
Пачка лаврового листа? Это будет что-то отвратительное.
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8 час.

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