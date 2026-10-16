В Твери обезвредили взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. 15 октября 2026 года в городе Твери группой специальных (взрывных) работ аварийно‑спасательной службы Тверской области был обнаружен взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны.
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