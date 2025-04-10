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Татар-информ

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«Его имя – Королев»: в Казани прошла премьера спектакля о выдающемся конструкторе

«Его имя – Королев»: в Казани прошла премьера спектакля о выдающемся конструкторе

Автор: Дмитрий Киселев Фото: © «Татар-информ» В преддверии Дня космонавтики на площадке ДК имени Саид-Галиева актеры Студенческого театра мюзикла Казанского федерального университета и танцевального коллектива Marshmallow показали спектакль «Его имя – Королев».

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